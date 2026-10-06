आईएएस अफसर राकेश अग्रवाल हत्याकांड: वरुण की गर्दन का बिच्छू टैटू बनेगा पहचान का सुराग, 5 राज्यों में तलाश

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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में फरार संदिग्ध वरुण कुमार की तलाश में पुलिस ने पांच राज्यों में अभियान तेज कर दिया है। पुलिस के लिए उसकी पहचान का एक खास सुराग गर्दन पर बना बिच्छू का टैटू भी है। मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने की वजह से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही है, इसलिए अब फोटो और हुलिए के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। भोपाल पुलिस ने वरुण कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इसमें उसकी फोटो, शारीरिक बनावट और पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी दी गई है। पुलिस ने मध्यप्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में उसकी तलाश शुरू की है।