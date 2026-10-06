त्विषा शर्मा डेथ केस: समर्थ सिंह को नहीं मिली डिफॉल्ट बेल, कोर्ट ने कहा- 90 दिन में सीबीआई ने दाखिल किया चालान

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त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी समर्थ सिंह को भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय से डिफॉल्ट बेल नहीं मिली। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना भलावे ने समर्थ सिंह की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सीबीआई ने तय 90 दिन की अवधि के भीतर चालान पेश कर दिया था। सीबीआई ने 17 अगस्त को चालान दाखिल किया था औरएडीजे कोर्ट इस पर संज्ञान भी ले चुकी है। समर्थ सिंह को 23 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने से पहले ही चालान पेश कर दिया गया।