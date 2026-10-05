भोपाल: आयुष्मान में फर्जी डॉक्टरों का खेल! 45 के नाम चढ़ाए, असल में सिर्फ 15 कार्यरत; एक ही नाम चार-चार बार

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आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों को सूचीबद्ध कराने के लिए स्टाफ की फर्जी संख्या दिखाने का मामला सामने आया है। राजधानी के करोंद स्थित सृष्टि हॉस्पिटल की जांच में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने पाया कि अस्पताल ने ऑनलाइन पोर्टल पर 45 डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की एंट्री दिखाई, लेकिन इनमें अलग-अलग नाम करीब 15 ही थे। कई नामों को चार-चार बार दोहराकर अस्पताल ने अपनी स्टाफ क्षमता वास्तविक संख्या से कहीं अधिक बताई। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पोर्टल पर दर्ज सभी 45 एंट्री के सामने एक ही मोबाइल नंबर दर्ज था। यह नंबर अस्पताल संचालक राजकुमार सूर्यवंशी का बताया गया है। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन से इन कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और उपस्थिति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जांच में स्टाफ सूची में एक महिला पैथोलॉजिस्ट का नाम चार बार दर्ज मिला। संबंधित डॉक्टर ने जांच में स्पष्ट किया कि उन्होंने सृिष्ट हॉस्पिटल में कभी काम नहीं किया। उन्होंने न तो अस्पताल को अपने दस्तावेज दिए और न ही अपने नाम के इस्तेमाल की अनुमति दी। डॉक्टर के मुताबिक, नाम हटाने के लिए कहने के बावजूद उसे अस्पताल की सूची में बनाए रखा गया। जांच में संबंधित डॉक्टर के दूसरे संस्थान में कार्यरत होने की जानकारी भी सामने आई।