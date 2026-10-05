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मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बड़े स्तर पर विस्तार देने की तैयारी है। नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत प्रदेश में हर 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट, 75 किलोमीटर पर एयरस्ट्रिप और 45 किलोमीटर पर हेलीपैड विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में स्थायी हेलीपैड बनाने की भी योजना है। प्रदेश में फिलहाल 8 एयरपोर्ट, 20 से ज्यादा एयरस्ट्रिप और करीब 220 हेलीपैड हैं। 2023-24 में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो प्रमुख एयरपोर्ट थे। इसके बाद रीवा, दतिया और सतना को भी एयरपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा गया। उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट का काम चल रहा है। इनके पूरा होने के बाद प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 10 हो जाएगी।