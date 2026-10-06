भोपाल में 47 भैंस बनीं नगर निगम की मुसीबत: 10 महीने में चारे पर खर्च हुए 16 लाख, कोर्ट केस से अटकी नीलामी

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भोपाल नगर निगम के लिए 47 भैंसें अब बड़ा खर्च और परेशानी का कारण बन गई हैं। अरवलिया स्थित नगर निगम के कांजी हाउस में रखी इन भैंसों के चारे पर पिछले करीब 10 महीने में 16 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। मामला अदालत में लंबित होने के कारण निगम इनकी नीलामी भी नहीं कर पा रहा है। अब निगम इन भैंसों को वापस इटखेड़ी पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम के गोवर्धन प्रोजेक्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी है। इसके बाद इटखेड़ी पुलिस को पत्र भेजकर भैंसें वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही अब तक इनके चारे और देखभाल पर हुए खर्च की पूरी जानकारी भी पुलिस को दी जाएगी।