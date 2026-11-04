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भोपाल में आज: भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा; सफाईकर्मियों की हड़ताल और रेलवे की बैठक भी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Wed, 04 Nov 2026 09:25 AM IST

सार राजधानी में बुधवार को चार बड़े कार्यक्रम होंगे। भाजपा की पदयात्रा में नड्डा और सीएम मोहन यादव शामिल होंगे, वहीं सफाईकर्मी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। रेलवे महाप्रबंधक सांसदों से चर्चा करेंगे तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामले में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

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