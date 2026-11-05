भोपाल: मिठाई दुकानों और रिजॉर्ट के किचन में मिली गड़बड़ी,एक्सपायरी जूस-मिठाई नष्ट कराई; 10 जगहों से सैंपल लिए

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दीपावली पर मिठाई और खाद्य सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। शहर में चलित न्यायालय की टीम ने गुरुवार को मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में जांच की तो कई जगह एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली। कहीं पुराने जूस और कोल्ड ड्रिंक बिक्री के लिए रखे थे तो कहीं एक्सपायरी नारियल बूरे के पैकेट मिले। टीम ने मौके पर ही ऐसी सामग्री नष्ट कराई। अलग-अलग प्रतिष्ठानों से मिठाई, पनीर, मावा, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष नगर निगम मजिस्ट्रेट तरुणेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। नेहरू नगर, जवाहर चौक, वीआईपी रोड, लालघाटी, न्यू मार्केट और रोशनपुरा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।