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भोपाल में आज: भाजपा कार्यालय में धनतेरस पूजन, स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान शुरू, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Fri, 06 Nov 2026 09:31 AM IST

सार मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सुबह 10 बजे भाजपा कार्यालय में धनतेरस पूजन करेंगे। वहीं, प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री अभियान शुरू होगा। भोपाल में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई और पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।



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