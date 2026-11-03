एमपी: सीएम ने पुलिस अफसरों की लगाई क्लास, बोले- अवैध शराब, रेत और ड्रग्स का कारोबार बिल्कुल नहीं चलेगा

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प्रदेश में अवैध शराब, ड्रग्स और दूसरे संगठित अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अब अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे अवैध शराब की बिक्री हो, उसका परिवहन हो या अवैध रेत का कारोबार, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पांच जिलों में फैले अवैध शराब कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में ड्रग्स माफिया, अवैध शराब कारोबार और संगठित अपराधों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान की रणनीति भी तय की गई।