भोपाल: घर में केयरटेकर रखने से पहले कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, एजेंसियों की मनमानी पर भी लगेगी लगाम

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घर में बुजुर्ग, बीमार या अकेले रहने वाले लोगों की देखभाल के लिए केयरटेकर, नर्सिंग अटेंडेंट या घरेलू सहायक रखना अब पहले जितना आसान नहीं होगा। इन्हें उपलब्ध कराने वाली निजी एजेंसियों को हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही कर्मचारी का नाम, फोटो और पहचान संबंधी जानकारी पहले ही मरीज या उसके परिजनों को देनी होगी। कर्मचारी बदलने पर भी एजेंसी को परिजनों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और घरों में काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान को लेकर सुरक्षा चिंताओं के बीच भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने यह सख्ती की है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।