भोपाल में धनतेरस: एक हजार करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद, सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक बरसेगा धन

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धनतेरस पर सबसे ज्यादा नजर सराफा बाजार पर रहेगी। सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहकों का रुझान बना हुआ है। श्री सराफा एसोसिएशन चौक के सचिव अखिलेश मित्तल के मुताबिक, इस बार दिवाली सीजन में भोपाल का सोना-चांदी कारोबार 150 करोड़ रुपये के पार पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल यह कारोबार करीब 100 से 125 करोड़ रुपये के बीच रहा था। मित्तल के मुताबिक, इस बार करीब 15 दिन पहले से ही बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। लोग धनतेरस के लिए गहनों की बुकिंग करा रहे हैं। वहीं, कारोबारी राजेश अग्रवाल के अनुसार, चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव के कारण कुछ ग्राहक खरीदारी को लेकर असमंजस में हैं। अब भारी गहनों के बजाय एक, दो और तीन ग्राम की ज्वेलरी तथा चांदी के सिक्कों की मांग भी दिखाई दे रही है। ग्राहक अपनी पसंद के गहने पहले बुक कराकर धनतेरस के मुहूर्त में डिलीवरी लेना पसंद कर रहे हैं।धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों की खरीदारी भी महत्वपूर्ण रहेगी। ग्राहक टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मोबाइल और दूसरे घरेलू उपकरणों के विकल्प तलाश रहे हैं। त्योहार के मौके पर कंपनियों और शोरूम की ओर से छूट, एक्सचेंज और किस्तों पर खरीदारी की सुविधा दी जा रही है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को बजट के अनुसार सामान खरीदने का विकल्प मिल रहा है। एमपी नगर और बड़े शोरूम वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी के विकल्प हैं। ग्राहक जरूरत के साथ पुराने उपकरण बदलने की योजना भी बना रहे हैं। इस बाजार में धनतेरस और दीपावली के दौरान होने वाली बिक्री पर कारोबारियों की नजर है।इस बार घर सजाने के लिए पारंपरिक सामान के साथ नए डिजाइन भी बाजार में आकर्षण का केंद्र हैं। रंग-बिरंगी एलईडी झालरें, डिजाइनर दीये, सजावटी लैंप, मोमबत्तियां, कृत्रिम फूलों की मालाएं, बंदनवार और रंगोली के नए डिजाइन पसंद किए जा रहे हैं। पूजा स्थल से लेकर मुख्य दरवाजे और बालकनी तक सजाने के लिए अलग-अलग रेंज उपलब्ध है। न्यू मार्केट और चौक बाजार में सजावटी सामान की कई वैरायटी हैं। वहीं, फुटपाथ पर लगी दुकानों में मिट्टी के दीये, पूजा की थाली, मोमबत्तियां और कम कीमत में मिलने वाली झालरें उपलब्ध हैं। इससे स्थानीय कुम्हारों और छोटे दुकानदारों को भी कारोबार का मौका मिल रहा है।दीपावली की आतिशबाजी के लिए हलालपुर स्थित पटाखा बाजार में दुकानें सज गई हैं। यहां अलग-अलग तरह के पटाखे और आतिशबाजी के सामान उपलब्ध हैं। बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद के बीच प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। दुकानदारों को लाइसेंस की शर्तों का पालन करने, अग्निशमन यंत्र रखने और प्रतिबंधित पटाखे नहीं बेचने के निर्देश दिए गए हैं।: सोना-चांदी, पीतल, तांबा, स्टील के बर्तन, पूजा सामग्री और पारंपरिक सजावटी सामान।: कपड़े, गिफ्ट आइटम, डिजाइनर लाइटिंग, बंदनवार और घर सजाने का सामान।: फैशन, कपड़े, एक्सेसरीज और गिफ्ट आइटम।: घरेलू सामान, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरतों के उत्पाद।: थोक और फुटकर खरीदारी, किराना और त्योहार से जुड़ी जरूरतों का सामान।: इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और घरेलू उपकरणों के बड़े शोरूम।: पटाखों की अधिकृत दुकानों वाला बाजार।इस बार तिथियों के फेर के कारण दीपोत्सव का क्रम भी बदला हुआ है। ब्रह्म शक्ति ज्योतिष संस्थान के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार, 6 नवंबर को धनतेरस पर धन्वंतरि पूजन, 7 नवंबर को रूप चतुर्दशी और 8 नवंबर को दीपावली व महालक्ष्मी पूजन होगा। 9 नवंबर को सोमवती अमावस्या, 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव तथा 11 नवंबर को चित्रगुप्त पूजन के साथ भाई दूज मनाई जाएगी।ब्रह्म शक्ति ज्योतिष संस्थान के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार, शुक्रवार 6 नवंबर को धनतेरस पर त्रयोदशी तिथि सुबह 10:31 बजे से शुरू होकर अगले दिन 7 नवंबर को सुबह 10:48 बजे तक रहेगी। खरीदारी के लिए शुभ चौघड़िया दोपहर 12:04 से 1:28 बजे और शाम 4:15 से 5:39 बजे तक रहेगा। वहीं, रात में लाभ चौघड़िया 8:52 से 10:28 बजे तक रहेगा। पंडित शर्मा के अनुसार, धनतेरस पर धन्वंतरि पूजन का प्रदोष काल शाम 5:39 से रात 8:13 बजे तक रहेगा। वृषभ लग्न में महालक्ष्मी और धन्वंतरि पूजन का विशेष समय शाम 6:11 से रात 8:09 बजे तक बताया गया है। उन्होंने बताया कि धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और नई वस्तुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है।