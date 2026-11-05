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धनतेरस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को मुरैना के ग्राम करुआ पहुंचकर ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने के अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत यहां पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों के स्वामित्व दस्तावेजों का पंजीयन कराया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। धनतेरस के अवसर पर प्रदेशभर के चयनित गांवों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें मंत्री, सांसद और विधायक की मौजूदगी में पात्र ग्रामीण परिवारों की संपत्तियों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का जोर उन परिवारों को स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराने पर है, जिनके मकान और संपत्तियां गांवों की आबादी भूमि में स्थित हैं।