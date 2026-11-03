MP: मामे खान के 'केसरिया बालम' और सूफियाना गीतों ने बांधा समां, लोक-जनजातीय नृत्यों के साथ राज्योत्सव का समापन

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राजस्थान की मरुधरा के लोकगीत, सूफियाना संगीत और मध्यप्रदेश के जनजातीय नृत्यों के संगम के साथ मंगलवार को तीन दिवसीय 71वें मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह का समापन हुआ। लाल परेड ग्राउंड में आयोजित अंतिम सांस्कृतिक संध्या में जैसलमेर के मशहूर लोक गायक मामे खान ने अपनी दमदार आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 'केसरिया बालम' से शुरुआत की और फिर 'छाप तिलक', 'दमादम मस्त कलंदर', 'चौधरी' और 'रेशम का रूमाल' जैसे गीतों से शाम को यादगार बना दिया। संस्कृति संचालनालय की ओर से आयोजित समारोह के अंतिम दिन मंच पर मध्यप्रदेश सहित देश के अलग-अलग राज्यों की लोक और जनजातीय कला की प्रस्तुतियां हुईं। पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्यों और सामूहिक नृत्य ने दर्शकों को अलग-अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया।