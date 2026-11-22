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राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी के अकाउंट भी हुए थे बंद

अभय सोलंकी ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट और उनके स्वयं के आधिकारिक अकाउंट को निलंबित किया गया। उनके मुताबिक, करीब 15 दिन पहले उनकी आईडी भी बिना किसी ठोस कारण के बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार देता है। सोशल मीडिया आज आम लोगों और राजनीतिक संगठनों के लिए अपनी बात रखने का बड़ा माध्यम है। ऐसे में अकाउंट निलंबित करने की कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती है। विज्ञापन



तीन शहरों में मेटा के दफ्तरों तक पहुंचा विरोध

मेटा के खिलाफ युवा कांग्रेस का विरोध केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। 20 नवंबर को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया था। संगठन का दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिबंधित किए जाने के बाद हुए विरोध के कुछ समय बाद दोनों अकाउंट बहाल कर दिए गए। इसके बाद 21 नवंबर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दिया। संगठन ने कंपनी से पिछले छह महीनों में सरकारी आदेशों के आधार पर प्रतिबंधित किए गए भारतीय अकाउंट्स की संख्या सार्वजनिक करने, राहुल गांधी और केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट पर कथित रूप से लगाई जा रही रोक का कारण बताने और विपक्षी नेताओं, पत्रकारों व कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। विज्ञापन विज्ञापन



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सात दिन में जवाब नहीं तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मेटा को भारत में कारोबार करने के साथ यहां के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सम्मान करना चाहिए। अभय सोलंकी ने चेतावनी दी कि कंपनी ने कार्रवाई पर स्पष्टीकरण नहीं दिया और निलंबित अकाउंट बहाल नहीं किए तो युवा कांग्रेस देशभर में विरोध तेज करेगी।





अभय सोलंकी ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट और उनके स्वयं के आधिकारिक अकाउंट को निलंबित किया गया। उनके मुताबिक, करीब 15 दिन पहले उनकी आईडी भी बिना किसी ठोस कारण के बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार देता है। सोशल मीडिया आज आम लोगों और राजनीतिक संगठनों के लिए अपनी बात रखने का बड़ा माध्यम है। ऐसे में अकाउंट निलंबित करने की कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती है।मेटा के खिलाफ युवा कांग्रेस का विरोध केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। 20 नवंबर को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया था। संगठन का दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिबंधित किए जाने के बाद हुए विरोध के कुछ समय बाद दोनों अकाउंट बहाल कर दिए गए। इसके बाद 21 नवंबर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दिया। संगठन ने कंपनी से पिछले छह महीनों में सरकारी आदेशों के आधार पर प्रतिबंधित किए गए भारतीय अकाउंट्स की संख्या सार्वजनिक करने, राहुल गांधी और केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट पर कथित रूप से लगाई जा रही रोक का कारण बताने और विपक्षी नेताओं, पत्रकारों व कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट से प्रतिबंध हटाने की मांग की है।यह भी पढ़ें- भोपाल इज्तिमा में दस लाख से ज्यादा मेहमानों की तैयारी: 35 हजार वालंटियर्स संभालेंगे मोर्चा, प्रशासन अलर्ट पर युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मेटा को भारत में कारोबार करने के साथ यहां के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सम्मान करना चाहिए। अभय सोलंकी ने चेतावनी दी कि कंपनी ने कार्रवाई पर स्पष्टीकरण नहीं दिया और निलंबित अकाउंट बहाल नहीं किए तो युवा कांग्रेस देशभर में विरोध तेज करेगी।

सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अकाउंट निलंबित किए जाने का विवाद अब भोपाल की सड़कों तक पहुंच गया है। मेटा की कार्रवाई के विरोध में रविवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन कर कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के दबाव में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि निलंबित सोशल मीडिया अकाउंट बहाल नहीं किए गए और मेटा ने कार्रवाई का कारण स्पष्ट नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित खत्री के मार्गदर्शन में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व जिला महासचिव अभय सोलंकी (रामभक्त) ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह महीने से मेटा की ओर से विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट पर चुनिंदा कार्रवाई की जा रही है। एक वैश्विक कंपनी होने के बावजूद मेटा निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है।