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भोपाल की बड़ी खबरें: इज्तिमा में 10 लाख मेहमानों की तैयारी, छह बोरवेल का पानी दूषित, मां और दो बच्चों की मौत

न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sun, 22 Nov 2026 06:17 PM IST

सार राजधानी में रविवार को कई अहम खबरें सामने आईं। एक ओर भोपाल इज्तिमा में दस लाख से अधिक मेहमानों के आने की तैयारी तेज हो गई है, वहीं शहर में दूषित पानी की समस्या ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। छह बोरवेल का पानी दूषित मिलने पर नगर निगम ने उन्हें बंद कराया है। दूसरी ओर अरवलिया में पारिवारिक विवाद के बाद मां और दो बच्चों की मौत की दर्दनाक घटना सामने आई।

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