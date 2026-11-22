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मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त से जुड़ी फाइल गृह विभाग ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को भेज दी है। अब मुख्य सचिव इस फाइल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास भेजेंगे। मुख्यमंत्री पैनल में शामिल तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से किसी एक के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। इसके बाद फाइल दोबारा मुख्य सचिव के पास पहुंचेगी और नए डीजीपी की नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा।