मध्यप्रदेश: एमपी के नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज, सीएस के पास पहुंची फाइल, पैनल में तीन आईपीएस शामिल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 22 Nov 2026 05:07 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। यूपीएससी के पैनल में शामिल तीन आईपीएस अधिकारियों में से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसी एक के नाम पर अंतिम फैसला लेंगे।
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विस्तार
मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त से जुड़ी फाइल गृह विभाग ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को भेज दी है। अब मुख्य सचिव इस फाइल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास भेजेंगे। मुख्यमंत्री पैनल में शामिल तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से किसी एक के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। इसके बाद फाइल दोबारा मुख्य सचिव के पास पहुंचेगी और नए डीजीपी की नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा।
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यूपीएससी की कमेटी ने डीजीपी पद के लिए 1991 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नामों का पैनल तैयार किया है। अब इन तीनों में से किसी एक अधिकारी को प्रदेश पुलिस की कमान सौंपी जाएगी। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनके रिटायरमेंट से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति करनी है।
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यूपीएससी की कमेटी ने डीजीपी पद के लिए 1991 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नामों का पैनल तैयार किया है। अब इन तीनों में से किसी एक अधिकारी को प्रदेश पुलिस की कमान सौंपी जाएगी। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनके रिटायरमेंट से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति करनी है।
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