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मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच अब मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना के कार्यकाल में बढ़ोतरी की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से उनके कार्यकाल को तीन महीने का विस्तार दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि सरकार ऐसा फैसला करती है तो नए डीजीपी की नियुक्ति फिलहाल टल सकती है। इसके साथ ही चयन के लिए तैयार किए गए पैनल में शामिल अधिकारियों की दावेदारी का समीकरण भी बदल सकता है। दरअसल, यूपीएससी की एम्पैनलमेंट कमेटी ने नए डीजीपी के चयन के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार किया है। इसमें 1991 बैच के वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं। अब तक माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन तीन नामों में से किसी एक को प्रदेश पुलिस की कमान सौंपेंगे। लेकिन मकवाना को एक्सटेंशन मिलने की स्थिति में चयन प्रक्रिया की समयसीमा आगे बढ़ सकती है।