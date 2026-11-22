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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सीहोर जिले के रेहटी में करीब 28 करोड़ रुपये की लागत से बने सांदीपनि विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलनी चाहिए। केवल स्कूलों का भवन अच्छा बनाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई का स्तर भी बेहतर करना होगा।