एमपी: कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ के बाद एमपी सरकार का जवाब, सीएम आज करेंगे 20 हजार युवाओं से सीधा संवाद

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद मध्यप्रदेश सरकार युवाओं के बीच बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। 6 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में ‘सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026’ होगा। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम में युवाओं की पढ़ाई और नौकरी से लेकर स्टार्टअप, स्वरोजगार, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य और नई तकनीक तक कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री युवाओं से उनकी आकांक्षाओं, विचारों और अपेक्षाओं को जानेंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और तकनीकी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी भी देखेंगे।