भोपाल में लगी ऐसी प्रदर्शनी, जहां अपराध की सूचना से कोर्ट के फैसले तक की पूरी कहानी लाइव दिखाई जा रही

विज्ञापन

भारतीय न्याय व्यवस्था में हुए बदलावों और नई न्याय संहिताओं को आम लोगों तक आसान तरीके से पहुंचाने के लिए बीएचईएल दशहरा मैदान में प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया था। पांच दिवसीय यह प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में अपराध की सूचना मिलने से लेकर पुलिस कार्रवाई, घटनास्थल की जांच, फॉरेंसिक परीक्षण, अभियोजन और न्यायालय के अंतिम निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया को 14 अलग-अलग जोन में प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए मॉडल, डिजिटल तकनीक, वीडियो, चार्ट और लाइव प्रदर्शन का इस्तेमाल किया गया है।