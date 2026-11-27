यूपी: पॉलीटेक्निक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर से, 20 अप्रैल 2027 तक कर सकेंगे आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Fri, 27 Nov 2026 07:24 PM IST
सार
पॉलीटेक्निक संस्थानों में एक दिसंबर से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा मई के पहले सप्ताह से प्रस्तावित है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के राजकीय, अनुदानित, पीपीपी और निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थानों में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर से शुरू होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अप्रैल 2027 तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे।
अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के परिणाम और काउंसिलिंग के आधार पर होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा मई 2027 के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
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आवेदन के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी। आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रदेश के राजकीय और अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में सहायता केंद्र बनाए गए हैं।
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अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के परिणाम और काउंसिलिंग के आधार पर होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा मई 2027 के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
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आवेदन के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी। आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रदेश के राजकीय और अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में सहायता केंद्र बनाए गए हैं।