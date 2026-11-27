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अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के परिणाम और काउंसिलिंग के आधार पर होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा मई 2027 के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।आवेदन के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी। आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रदेश के राजकीय और अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में सहायता केंद्र बनाए गए हैं।