उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों और उनके परिवार को अब हर साल पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड विभाग में पहले से संचालित कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को शुक्रवार को मुख्यमंत्री होमगार्ड्स कैशलेस चिकित्सा योजना नाम दिया। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने इसकी जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि योजना के तहत होमगार्ड स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी।लाभार्थी सरकारी अस्पतालों के साथ साचीज से संबद्ध निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपचार करा सकेंगे। हालांकि, इस सुविधा का लाभ होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को केवल सेवाकाल के दौरान ही मिलेगा।सेवा समाप्त होने के बाद वे इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे। ऐसे में उन्हें जारी आयुष्मान कार्ड भी निरस्त कर दिया जाएगा। यानी सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के बाद इस योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा जारी नहीं रहेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के होमगार्ड जवानों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।