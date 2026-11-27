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रफीगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले अमन सिंह ने बताया कि उनकी दुकान के बगल में मिठाई बनाने की फैक्टरी संचालित होती है। शुक्रवार दोपहर फैक्टरी में दूध उबालने के दौरान अचानक बॉयलर में विस्फोट हो गया।घटना के समय बॉयलर के पास कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ लोगों ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। इस पर सभी वहां चले गए। उनके हटते ही तेज धमाका हुआ और बॉयलर छत तोड़कर ऊपर उछल गया।धमाके की आवाज सुनकर पूरे बाजार में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है।