अंबेडकरनगर: मिठाई फैक्टरी में फटा बॉयलर, छत तोड़कर 10 फीट उछला; दूध उबालने के दौरान अचानक विस्फोट हुआ
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 27 Nov 2026 07:32 PM IST
सार
अंबेडकरनगर में मिठाई बनाने की फैक्टरी में दूध गर्म करने वाला बॉयलर तेज धमाके के साथ फट गया और छत तोड़ते हुए करीब 10 फीट हवा में उछल गया। संयोग से घटना से ठीक पहले पास खड़े लोग आवाज सुनकर दूसरी ओर चले गए थे। इससे बड़ा हादसा टल गया और कोई हताहत नहीं हुआ।
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विस्तार
यूपी के अंबेडकरनगर में कटका के रफीगंज बाजार में शुक्रवार दोपहर मिठाई बनाने वाली फैक्टरी में दूध गर्म करने वाला बॉयलर अचानक फट गया। धमाका इतना तेज था कि बॉयलर मकान की छत तोड़ते हुए करीब 10 फीट ऊपर हवा में उछल गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
रफीगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले अमन सिंह ने बताया कि उनकी दुकान के बगल में मिठाई बनाने की फैक्टरी संचालित होती है। शुक्रवार दोपहर फैक्टरी में दूध उबालने के दौरान अचानक बॉयलर में विस्फोट हो गया।
घटना के समय बॉयलर के पास कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ लोगों ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। इस पर सभी वहां चले गए। उनके हटते ही तेज धमाका हुआ और बॉयलर छत तोड़कर ऊपर उछल गया।
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धमाके की आवाज सुनकर पूरे बाजार में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है।
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रफीगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले अमन सिंह ने बताया कि उनकी दुकान के बगल में मिठाई बनाने की फैक्टरी संचालित होती है। शुक्रवार दोपहर फैक्टरी में दूध उबालने के दौरान अचानक बॉयलर में विस्फोट हो गया।
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घटना के समय बॉयलर के पास कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ लोगों ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। इस पर सभी वहां चले गए। उनके हटते ही तेज धमाका हुआ और बॉयलर छत तोड़कर ऊपर उछल गया।
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धमाके की आवाज सुनकर पूरे बाजार में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है।