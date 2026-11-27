यूपी के गोंडा में बरात में डीजे पर नाचने के दौरान हुए विवाद में एक किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार रात हुई वारदात से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्यारोपियों तक पहुंचने के लिए शादी समारोह में बनाए गए ड्रोन फुटेज और मोबाइल वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं।

विज्ञापन

अस्पताल पहुंचने से पहले ही किशोर की मौत

अहिरौली जोकहां निवासी रामकेवल शर्मा की बेटी मनीषा की बृहस्पतिवार रात शादी थी। केशवनगर ग्रंट से बरात आई थी। रात करीब 11:15 बजे बराती डीजे और रोडलाइट के साथ नाचते-गाते लड़की पक्ष के घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के झिनकन का पुत्र मोहम्मद हामिद (16) भी डीजे पर नाच रहे लोगों के बीच मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान उसका किसी अज्ञात व्यक्ति से विवाद हो गया।

विवाद बढ़ने पर उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हामिद को गांव के शुभम मिश्रा और रमजान अली बाइक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बुक्कनपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि किशोर की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

ड्रोन फुटेज से हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश, दो हिरासत में

सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और थाने की पुलिस को जानकारी दी। सीओ मनकापुर उदित नारायण पालीवाल एसओजी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों के साथ घरातियों व बरातियों से भी पूछताछ की। सीओ ने बताया कि शादी समारोह के वीडियो की जांच की जा रही है। पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

शादी समारोह में निजी स्तर पर ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया। अब ड्रोन से मिले फुटेज और मोबाइल से बनाए गए वीडियो की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ कर वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।