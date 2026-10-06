UP Big News: राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल, पांच करोड़ में प्रेमानंद के दरबार आए विराट, "तीन नहीं 403 पर फोकस"

उत्तर प्रदेश में आज की प्रमुख खबरों में राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने को लेकर बड़ी सियासी हलचल रही। वहीं, यह भी स्प्ष्ट हो गया कि सपा अपने कोटे से किसी तीसरे उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारेगी। वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बसपा में फिर से लिए जाने को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आकाश को अब फिर से पार्टी से निकालने की नौबत नहीं आएगी। उधर, संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को पांच करोड़ रुपये देकर आश्रम में बुलाए जाने को लेकर आरोप लगा है। इसके अलावा, लखनऊ एयरपोर्ट की लेबर कॉलोनी में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। इससे अफरातफरी मच गई। वहीं, संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। देखें, प्रदेश की बड़ी खबरें

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