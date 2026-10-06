यूपी: लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, इकाना स्टेडियम के गेट नंबर एक पर डाले गए बड़े पत्थर

गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से इकाना क्रिकेट स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नदी का पानी स्टेडियम की ओर न पहुंचे और भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्टेडियम के आसपास एहतियाती इंतजाम किए गए हैं।

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