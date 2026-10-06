यूपी: लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, इकाना स्टेडियम के गेट नंबर एक पर डाले गए बड़े पत्थर
लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इकाना स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पानी के स्टेडियम की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए गेट नंबर एक के सामने बड़े पत्थर डाले गए हैं। भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले को लेकर प्रशासन और स्टेडियम प्रबंधन हालात पर नजर रख रहे हैं।
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गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से इकाना क्रिकेट स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नदी का पानी स्टेडियम की ओर न पहुंचे और भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्टेडियम के आसपास एहतियाती इंतजाम किए गए हैं।
गोमती नदी से सटे इकाना स्टेडियम के गेट नंबर एक के सामने बड़े-बड़े पत्थर डाले गए हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण पानी के स्टेडियम की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। पत्थरों को फिलहाल पानी के रुख को रोकने के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
दर्शकों की आवाजाही पर भी नजर
मंगलवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला होना है। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना है। ऐसे में जलस्तर के साथ-साथ स्टेडियम के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन और स्टेडियम प्रबंधन की ओर से जलस्तर और आसपास के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।