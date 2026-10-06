फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: All eight Rajya Sabha candidates arrived at the BJP state headquarters; they received a rousing welcome ac

यूपी: राज्यसभा के आठों उम्मीदवार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत

Tue, 06 Oct 2026 12:03 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 06 Oct 2026 12:03 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के आठों उम्मीदवार मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी प्रत्याशी विधानसभा जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। मतदान 16 अक्तूबर को होगा।

विज्ञापन
UP: All eight Rajya Sabha candidates arrived at the BJP state headquarters; they received a rousing welcome ac
राज्यसभा के आठों उम्मीदवार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषित आठों उम्मीदवार मंगलवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। उम्मीदवारों के पहुंचते ही भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ सभी प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत किया।

विज्ञापन


भाजपा ने सोमवार को यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। भाजपा के आठ उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

विधानसभा के लिए होंगे रवाना

प्रदेश मुख्यालय पर स्वागत कार्यक्रम के बाद सभी उम्मीदवार विधानसभा के लिए रवाना होंगे। यहां वे राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्तूबर को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर है। भाजपा ने फिलहाल आठ उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवाणी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed