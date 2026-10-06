यूपी: राज्यसभा के आठों उम्मीदवार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत

विधानसभा के लिए होंगे रवाना

प्रदेश मुख्यालय पर स्वागत कार्यक्रम के बाद सभी उम्मीदवार विधानसभा के लिए रवाना होंगे। यहां वे राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।



उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्तूबर को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर है। भाजपा ने फिलहाल आठ उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवाणी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।