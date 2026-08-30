UP Big News: "टूटने वाली है राहुल-अखिलेश की दोस्ती", आईएएस ने दिया इस्तीफा, 41 फर्जी डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज

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यूपी में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने दूर हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच एक-दूसरे पर तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल पर हमला करते हुए कहा कि दंगा और कर्फ्यू सपा की पहचान हैं। वहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उन पर निशाना साधते हुए भाजपा को राम मंदिर से चढ़ावा चोरी करने वाला करार दिया। इसके अलावा, प्रदेश की कई जिलों की जिलाधिकारी रह चुकीं आईएएस दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा के बाद रविवार को इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर सोशल मीडिया पर लिखी गई उनकी पोस्ट काफी वायरल हो रही है। इन सबके बीच यूपी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव व राहुल गांधी की जोड़ी टूटने वाली है।