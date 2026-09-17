Lucknow News: दरगाह शाहमीना में जश्ने गौसुलवरा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:59 PM IST
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लखनऊ। दरगाह हजरत मखदूम शाहमीना शाह में मीनाई एजूकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी की ओर से जश्ने गौसुलवरा का आयोजन किया गया। सज्जादानशीन व मुतवल्ली पीरजादा शेख राशिद अली मीनाई की सदारत में हुए कार्यक्रम में मौलाना मोहम्मद अरब खां मिस्बाही ने हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी की इल्मी और दीनी सेवाओं पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम की शुरुआत कारी मोहम्मद इस्लाम कादरी की तिलावत से हुई। शोराए किराम व दारुल उलूम शाहमीना के छात्रों ने नात व मनकबत पेश की। निजामत कारी मोहम्मद अजमल ने की। सलात-ओ-सलाम और कुल के बाद दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
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कार्यक्रम की शुरुआत कारी मोहम्मद इस्लाम कादरी की तिलावत से हुई। शोराए किराम व दारुल उलूम शाहमीना के छात्रों ने नात व मनकबत पेश की। निजामत कारी मोहम्मद अजमल ने की। सलात-ओ-सलाम और कुल के बाद दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
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