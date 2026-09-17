विवेक हत्याकांड: पत्नी कल्पना बोली- आठ साल लड़ाई लड़ने के बाद भी न्याय नहीं मिला, बच्चों से क्या कहूंगी?

बिना आर्म्स ट्रेनिंग के प्रशांत को दी गई थी पिस्टल

इस मामले की मजिस्टीरियल जांच में प्रशांत चौधरी को ही मुख्य आरोपी बताया गया था। रिपोर्ट में सामने आया था कि प्रशांत को बिना आर्म्स ट्रेनिंग के ही पिस्टल जारी कर दी गई थी। इसको लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे।



तत्कालीन अपर नगर मजिस्ट्रेट सलिल कुमार पटेल को विवेक तिवारी हत्याकांड की जांच 29 सितंबर को सौंपी गई थी। 15 फरवरी को अपर नगर मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। कुल 15 पन्नों की रिपोर्ट में कल्पना, घटना की चश्मदीद सना, दोनों आरोपियों और मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में तब भी यही कहा गया था कि हत्या किसी साजिश के तहत नहीं की गई थी। प्रशांत ने अपने बयान में कहा था कि उसे पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण नहीं मिला था।