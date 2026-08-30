पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा: आगे चल रहे ट्रक में घुसी रोडवेज बस, 27 यात्री घायल; छह मेडिकल कॉलेज रेफर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। हादसे में बस चालक समेत 27 यात्री घायल हो गए। पुलिस और यूपीडा की टीम ने सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी बाजार शुकुल पहुंचाया। छह गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज, तिलोई रेफर किया गया है। 16 घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। जबकि, 11 यात्रियों को मामूली चोट होने पर दवा देकर घर भेज दिया गया।

विज्ञापन

ये लोग हुए घायल

हादसा रात करीब 1:30 बजे बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 56.7 के पास हुआ। आजमगढ़ से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस आगे चल रहे ट्रक से टकराई तो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

घायलों में बस चालक संजय सिंह (56) निवासी रामपुर, आजमगढ़, जगदंबा गुप्ता (35), उनकी पत्नी विनीता गुप्ता (32), जयप्रकाश (35) निवासी शिवपुर, बृजेश राय (49), काशीनाथ यादव (35), सीमा अस्थाना (42) निवासी हरदोई, किशन कुमार (29) निवासी चुल्लूपार, गोरखपुर, श्वेता पांडे (46) निवासी अलीगंज, लखनऊ, कार्तिक राजभर (25) समेत अन्य यात्री शामिल हैं। संजय सिंह, जयप्रकाश, बृजेश राय, सीमा अस्थाना, श्वेता पांडे और कार्तिक राजभर को तिलोई रेफर किया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

झपकी आने से हादसा होने का आरोप

यात्री दिलशाद ने बताया कि वह हादसे के समय जाग रहे थे। चालक को झपकी आने से बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कई यात्री सो रहे थे। घायल आफरीन बानो की रविवार सुबह 9:15 बजे लखनऊ से सऊदी अरब की उड़ान थी। वह पहली बार पति मोहम्मद हुसैन के पास जा रही थीं। सिर में हल्की चोट के बाद वह बार-बार पूछ रही थीं कि वह अपने पति के पास पहुंच पाएंगी या नहीं।