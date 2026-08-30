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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Akhilesh Yadav announces that 26,000 schools closed during BJP rule will be reopened.

यूपी: अखिलेश यादव का एलान- भाजपा राज में बंद किए गए 26 हजार स्कूलों को खोला जाएगा

Sun, 30 Aug 2026 01:21 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 30 Aug 2026 01:21 PM IST
सार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में हमारी सरकार आने पर पीडीए समाज को आबादी के अनुसार उनका हक दिया जाएगा। भाजपा राज में बंद किए गए स्कूलों को फिर खोला जाएगा।

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UP: Akhilesh Yadav announces that 26,000 schools closed during BJP rule will be reopened.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलान करते हुए कहा कि भाजपा राज में बंद किए गए स्कूलों को सपा सरकार आने पर फिर से खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पीडीए समाज के लोग पढ़ते हैं। सपा सरकार आने पर पीडीए समाज को उनकी आबादी के अनुसार हक दिया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बचे हुए महीनों में एक लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। अब समय ही कितना बचा है। हमारी सरकार आएगी तो हम पीडब्ल्यूडी विभाग का भी ऑडिट करवाएंगे और बताएंगे कि कितना माल कमाया गया है। सड़कों पर गड्ढे हैं। सिंचाई विभाग में भी घोटाला हुआ है।
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उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी भी मंदिर में चोरी नहीं करता है लेकिन इन लोगों ने मंदिर में दान का धन भी चुरा लिया है। ये लोग धर्मद्रोही और अधर्मी लोग हैं। जनता अब इंतजार कर रही है। अब लोग इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।

"दूसरे प्रदेशों के अपराधी आकर यूपी में अपराध कर रहे"
अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था का हाल तो ये है कि दूसरे प्रदेशों के अपराधी यहां वारदात करने आते हैं और बुलडोजर वाली सरकार कुछ नहीं करती है। लगता है कि दोनों की साझेदारी है। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। जनता को मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा है। त्योहार आते ही चीनी महंगी कर दी।

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