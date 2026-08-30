यूपी: रालोद के मंच से अखिलेश को संदेश- रालोद पर टिप्पणी करने वाले समझ लें कि यूपी का असली चौधरी आ गया है

राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल के सम्मेलन के जरिये रालोद ने समाजवादी पार्टी को संदेश दे दिया है। स्नातक राजनीति से जुड़े रालोद के बीके शुक्ला ने कहा कि रालोद पर टिप्पणी करने वाले समझ लें कि प्रदेश में असली चौधरी आ गया है। उन्होंने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी से कहा कि 50 से 55 फीसदी निजी कॉलेज यूपी में हैं। जयंत चौधरी से निवेदन है कि आधे से ज्यादा बोझ इन्हीं कॉलेज पर है। सरकार की तरफ से वित्तविहीन कॉलेजों को कोई मदद नहीं मिलती। सीएम से मिलकर अनुरोध कीजिए कि मानदेय मिले। किसानों के हित की लड़ाई की तरह युवाओं के हित की लड़ाई लड़ें।

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