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बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को अपनी घोषणा से हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आनंद कुमार के बेटे नहीं बल्कि वकालत पढ़ रही उनकी बेटी बसपा के मिशन को आगे बढ़ाएगी। वहीं, सीएम योगी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक प्रदेश में "सेवा सप्ताह अभियान" चलाने का एलान किया है। यूपी एटीएस ने शनिवार को आजमगढ़ से आतंकी संगठन अल कायदा इंडिया सब कांटीनेंट (एक्यूआईएस) के आतंकी मोहम्मद नबील को गिरफ्तार किया है। उधर, गोंडा में व्यापारी की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया।