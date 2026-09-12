यूपी: योगी बोले- 2014 के बाद भारत का उभार हुआ, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन की कसौटी

सोमनाथ मंदिर का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उस समय राष्ट्रपति को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सलाह दी गई थी, इसके बावजूद डॉ. राजेंद्र प्रसाद कार्यक्रम का हिस्सा बने।

इन्सेफेलाइटिस के खिलाफ लड़ाई का किया उल्लेख

योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक चुनौती रही इन्सेफेलाइटिस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मासूम बच्चों की मौत को लेकर कई बार भावुक भी हुए।



मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बीमारी 1976-77 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चों को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि जापान में 1905 में इन्सेफेलाइटिस का टीका विकसित होने के बावजूद भारत में यह वैक्सीन 2005 में पहुंची। योगी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार ने इन्सेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

17 सितंबर को यूपी में सेवा दिवस

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में शुरू होने वाले अभियानों में उत्तर प्रदेश भी भागीदारी करेगा।



उन्होंने कहा कि सेवा दिवस के माध्यम से सरकार और संगठन की ओर से जनसेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे अभियानों को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।