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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: CM Yogi says India's resurgence began after 2014; the temple in Ayodhya was built after 500 years.

यूपी: योगी बोले- 2014 के बाद भारत का उभार हुआ, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन की कसौटी

Sat, 12 Sep 2026 11:51 AM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 12 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद भारत का तेजी से उभार हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को सेवा और समर्पण की यात्रा बताया। योगी ने अयोध्या में 500 वर्षों बाद राम मंदिर निर्माण को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और उपलब्धि का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।

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UP: CM Yogi says India's resurgence began after 2014; the temple in Ayodhya was built after 500 years.
सीएम योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ‘सेवा संकल्प अभियान’ की जानकारी साझा की और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख किया।

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सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद भारत का उभार हुआ है। देश ने विकास और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में मंदिर बना है। 
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता सिर्फ उसके शुरू होने में नहीं, बल्कि उसके सभी पक्षों के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम लाभार्थी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने में है।
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सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2001 से पहले गुजरात को सूखा, पेयजल संकट, सिंचाई और कनेक्टिविटी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर जैसी लंबित परियोजनाओं को पूरा कराया और अंतिम गांव तक पेयजल पहुंचाने का काम किया। गुजरात को वेलफेयर स्टेट के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक के मॉडल के रूप में विकसित किया गया, जिससे वह देश और दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना।

 

सोमनाथ मंदिर का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उस समय राष्ट्रपति को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सलाह दी गई थी, इसके बावजूद डॉ. राजेंद्र प्रसाद कार्यक्रम का हिस्सा बने।

इन्सेफेलाइटिस के खिलाफ लड़ाई का किया उल्लेख

योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक चुनौती रही इन्सेफेलाइटिस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मासूम बच्चों की मौत को लेकर कई बार भावुक भी हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बीमारी 1976-77 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चों को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि जापान में 1905 में इन्सेफेलाइटिस का टीका विकसित होने के बावजूद भारत में यह वैक्सीन 2005 में पहुंची। योगी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार ने इन्सेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

17 सितंबर को यूपी में सेवा दिवस

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में शुरू होने वाले अभियानों में उत्तर प्रदेश भी भागीदारी करेगा।

उन्होंने कहा कि सेवा दिवस के माध्यम से सरकार और संगठन की ओर से जनसेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे अभियानों को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

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