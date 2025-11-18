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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 7 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:30 AM, 07-Nov-2026
Basti News: लेबर रूम में दिखा सांप, दहशतसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडेरवा की बदहाल व्यवस्था के बीच शुक्रवार देर शाम लेबर रूम के पास शौचालय में सांप निकलने से दाई और स्टाफ नर्स हलकान रहीं। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Jaunpur News: सांप काटने से युवक की मौतYoung man dies from snake bite और पढ़ें
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02:29 AM, 07-Nov-2026
Maharajganj News: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, खरीदारी के साथ जाम से जूझे लोगCrowds thronged markets on Dhanteras; people faced traffic jams alongside their shopping. और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Jhansi News: चरस तस्कर को तीन माह पांच दिन का कारावासझांसी। चरस तस्करी के करीब 11 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ओमपाल सिंह की अदालत ने दोषी नाथूराम को तीन माह पांच दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Chandauli News: शुभ मुहूर्त में बाजारों में धनवर्षा, 350 करोड़ का कारोबारA windfall for markets during the auspicious period; business worth 350 crore recorded. और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Jhansi News: बैंक कर्मचारी ने महिला के लोन सेटलमेंट के 53 हजार रुपये हड़पेझांसी। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड (इंडसइंड बैंक) की झांसी बी ब्रांच में तैनात रहे कर्मचारी ने महिला ग्राहक को लोन सेटलमेंट का झांसा देकर उससे 53,302 रुपये हड़प लिए। और पढ़ें
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02:29 AM, 07-Nov-2026
Maharajganj News: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए सोहगीबरवा में होगा तेंदुओं का वैज्ञानिक सर्वेScientific survey of leopards to be conducted in Sohgi Barwa to curb human-wildlife conflict और पढ़ें
02:28 AM, 07-Nov-2026
Jaunpur News: दीपावली पर जिला अस्पताल अलर्ट, 11 बेड का बर्न वार्ड तैयारDistrict hospital on alert for Diwali, 11-bed burn ward ready और पढ़ें
02:28 AM, 07-Nov-2026
Basti News: चोरी के शक में वृद्धा को पूछताछ के लिए ले गई पुलिसलालगंज थाना क्षेत्र के थरौली गांव की 65 वर्षीय महिला को चोरी के शक में पूछताछ के लिए ले जाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। और पढ़ें
02:28 AM, 07-Nov-2026