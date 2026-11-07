Pratapgarh News: मस्जिद का ताला तोड़कर दीवार पर लिखी जान से मारने धमकी

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मामले की जानकारी होने पर समुदाय के लोगों की भीड़ मस्जिद में जुट गई। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया।सुल्तानपुर निवासी हैदर अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मस्जिद की दीवार पर पेंट से उनके और कुटुन्नू व बबुल्ले के खिलाफ जान से मारने की धमकी लिखी गई है।आरोप है कि तीनों नामों से आपत्तिजनक शब्द भी दीवार पर लिखा गया है। चर्चा है कि मस्जिद का साउंड स्पीकर व नकदी भी चोरी की गई है। सीओ प्रशांत राज ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। चोरी का आरोप गलत है।