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Pratapgarh News: मस्जिद का ताला तोड़कर दीवार पर लिखी जान से मारने धमकी

Sat, 07 Nov 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:29 PM IST
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Lock of the mosque broken; death threat written on the wall
क्षेत्र के सुल्तानपुर बाजार में शुक्रवार की रात अराजक तत्वों ने मस्जिद का ताला तोड़कर दीवार पर पेंट से तीन लोगों को जान से मारने की धमकी लिख दी। शनिवार की सुबह करीब पांच बजे पहुंचे लोगों ने दीवार पर धमकी लिखी देखी तो आक्रोशित हो गए।
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मामले की जानकारी होने पर समुदाय के लोगों की भीड़ मस्जिद में जुट गई। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया।
सुल्तानपुर निवासी हैदर अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मस्जिद की दीवार पर पेंट से उनके और कुटुन्नू व बबुल्ले के खिलाफ जान से मारने की धमकी लिखी गई है।
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आरोप है कि तीनों नामों से आपत्तिजनक शब्द भी दीवार पर लिखा गया है। चर्चा है कि मस्जिद का साउंड स्पीकर व नकदी भी चोरी की गई है। सीओ प्रशांत राज ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। चोरी का आरोप गलत है।
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