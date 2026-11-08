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अखिलेश यादव रविवार को इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर पहुंचे थे। यहां पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अयोध्या दौरे, राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों और सपा नेता आजम खां के मामले पर अपनी बात रखी। विज्ञापन अयोध्या में विकास के दावों पर उठाए सवाल अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने अयोध्या में विकास के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। उन्होंने जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है, लेकिन उन्हें बाजार दर के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। अखिलेश यादव रविवार को इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर पहुंचे थे। यहां पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अयोध्या दौरे, राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों और सपा नेता आजम खां के मामले पर अपनी बात रखी।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने अयोध्या में विकास के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। उन्होंने जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है, लेकिन उन्हें बाजार दर के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। विज्ञापन विज्ञापन समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में विकास कार्यों और जमीन अधिग्रहण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर अयोध्या के लोगों के हितों की अनदेखी की गई और किसानों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को अब शून्य यानी ‘जीरो’ की आदत डाल लेनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि वह 12 नवंबर को अयोध्या जाएंगे और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे।

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उन्होंने आरोप लगाया कि कई वर्षों से सर्किल रेट में बदलाव नहीं हुआ है। मुआवजे की मांग करने वाले लोगों को भी परेशान किया जाता है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर सरकार विकास के लिए जमीन ले रही है तो किसानों को उसका उचित मूल्य क्यों नहीं दिया जा रहा?

राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी का मामला उठाया सपा प्रमुख ने राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि मंदिर से जुड़े दान में चोरी के आरोपों की जांच कहां तक पहुंची और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई?



अखिलेश ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन करना पड़ा था, लेकिन जांच के बाद क्या नतीजा निकला और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस मामले में जवाबदेही किसकी है और जांच कब पूरी होगी?

राम-कृष्ण पर बयानों को लेकर योगी सरकार पर निशाना अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक हस्तियों के बारे में की गई टिप्पणियों पर भाजपा नेताओं और खुद को सनातनी कहने वालों की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती?



उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर भाजपा नेता चुप्पी साध लेते हैं, जबकि दूसरे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है।



स्टेशन और एयरपोर्ट के निर्माण पर भी उठाए सवाल अयोध्या में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर अखिलेश ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से जुड़ी संरचनाओं के ढहने की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकास के नाम पर बड़ी रकम खर्च की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।



उन्होंने काशी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी भाजपा को शून्य मिला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अब पार्टी को अयोध्या में भी जीरो मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "इस बार उन्हें पूरी अयोध्या से शून्य मिलने वाला है। भाजपा को अब शून्य की आदत डाल लेनी चाहिए।"



12 नवंबर को अयोध्या जाएंगे अखिलेश सपा अध्यक्ष ने बताया कि वह 12 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। इससे पहले इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर धाम मंदिर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या का दौरा वहां की जनता के प्रति आभार जताने का अवसर होगा।



अखिलेश ने केदारेश्वर मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि यह मंदिर शिव-शक्ति और अक्ष की रेखा पर स्थित कई बड़े मंदिरों की श्रृंखला से जुड़ा है। उन्होंने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।



आजम खां के साथ अन्याय का लगाया आरोप आजम खां और उनके परिवार के साथ हुए व्यवहार को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खां को न्याय दिलाया जाएगा।



