Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Two water tankers stationed at the fireworks site for fire protection

Kaushambi News: आतिशबाजी स्थल पर आग से बचाव के लिए रखे दो पानी के टैंकर

Sat, 07 Nov 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 07 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Two water tankers stationed at the fireworks site for fire protection
अजुहा कस्बे का निरीक्षण करते अधिशासी अधिकारी संजय कुमार। स्रोत: नपं
दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान आग की घटनाओं से निपटने के लिए नगर पंचायत अजुहा ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने निर्धारित आतिशबाजी स्थल का निरीक्षण कर वहां पानी के दो टैंकर उपलब्ध कराए। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि दीपावली के दौरान टैंकर मौके पर मौजूद रहें और अग्निशमन से जुड़े इंतजाम दुरुस्त रखें।
विज्ञापन

इसके बाद ईओ ने कर्मचारियों के साथ जीटी रोड और कस्बे का निरीक्षण किया। उन्होंने त्योहार के मद्देनजर विशेष सफाई अभियान चलाने, निर्बाध पेयजल आपूर्ति और समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि बाजार आने वाले लोगों और नगरवासियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन

इस दौरान उन्होंने नागरिकों को जनगणना के प्रति जागरूक करते हुए सही और सटीक जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों से विकास योजनाओं के नियोजन में मदद मिलती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed