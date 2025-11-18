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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 13 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 13 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 13 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:30 AM, 13-Oct-2026

Etah News: त्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचार

त्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचार और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026

Mahoba News: पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने फंदा लगा दी जान

कोतवाली क्षेत्र के कालीपहाड़ी गांव में रविवार की रात पत्नी से कहासुनी होने पर युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। और पढ़ें
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12:29 AM, 13-Oct-2026

Jaunpur News: बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में चली गई

A school bus full of children went into the canal और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026

Kaushambi News: मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी

मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026

Sant Kabir Nagar News: होटल मालिक की हत्या में चौथा आरोपी गिरफ्तार

खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के विधियानी स्टेशन रोड स्थित होट और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026

Etah News: 18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं

18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं और पढ़ें
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12:28 AM, 13-Oct-2026

Hamirpur News: सरीला की 45 पंचायतों में पांच हजार श्रमिकों को मिला काम

हमीरपुर। जिले में सोमवार को वीबी-जीरामजी योजना के तहत विशेष रोजगार सृजन दिवस मनाया गया। और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026

Chitrakoot News: बांदा में मंडलीय पेंशन अदालत दो को

सेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए 2 नवंबर को मंडलीय पेंशन अदालत लगेगी। और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026

Siddharthnagar News: एनएचएम संविदा कर्मियों का धरना जारी, एड्स कंट्रोल सोसायटी के कर्मचारी भी बैठे

इटवा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों का सोमवार को सीएचसी इटवा परिसर में धरना जारी रहा। और पढ़ें
12:27 AM, 13-Oct-2026

Etah News: शराब के नशे में ढाबे पर हंगामा तोड़फोड़ और कर्मचारियों की पिटाई

शराब के नशे में ढाबे पर हंगामा तोड़फोड़ और कर्मचारियों की पिटाई और पढ़ें
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