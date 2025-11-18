Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 13 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
12:30 AM, 13-Oct-2026
Etah News: त्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचारत्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचार और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026
Mahoba News: पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने फंदा लगा दी जानकोतवाली क्षेत्र के कालीपहाड़ी गांव में रविवार की रात पत्नी से कहासुनी होने पर युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। और पढ़ें
विज्ञापन
12:29 AM, 13-Oct-2026
Jaunpur News: बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में चली गईA school bus full of children went into the canal और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026
Kaushambi News: मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरीमां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026
Sant Kabir Nagar News: होटल मालिक की हत्या में चौथा आरोपी गिरफ्तारखलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के विधियानी स्टेशन रोड स्थित होट और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026
Etah News: 18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:28 AM, 13-Oct-2026
Hamirpur News: सरीला की 45 पंचायतों में पांच हजार श्रमिकों को मिला कामहमीरपुर। जिले में सोमवार को वीबी-जीरामजी योजना के तहत विशेष रोजगार सृजन दिवस मनाया गया। और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026
Chitrakoot News: बांदा में मंडलीय पेंशन अदालत दो कोसेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए 2 नवंबर को मंडलीय पेंशन अदालत लगेगी। और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026
Siddharthnagar News: एनएचएम संविदा कर्मियों का धरना जारी, एड्स कंट्रोल सोसायटी के कर्मचारी भी बैठेइटवा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों का सोमवार को सीएचसी इटवा परिसर में धरना जारी रहा। और पढ़ें
12:27 AM, 13-Oct-2026