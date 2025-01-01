Hamirpur News: सरीला की 45 पंचायतों में पांच हजार श्रमिकों को मिला काम

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एपीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि जीरामजी योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने से पलायन रोकने में मदद मिलेगी। विकासखंड की टीम ने कार्यों की निगरानी भी कर रही है। मौदहा विकासखंड की 63 ग्राम पंचायतों में विशेष रोजगार सृजन दिवस के तहत रोजगार संबंधी गतिविधियां संचालित की गईं। बीडीओ श्वेता त्रिपाठी ने सिसोलर, टोलामाफ और परेहटा गांव पहुंचकर कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। इस दाैरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर उनके अधिकारों और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली।डीसी मनरेगा राघवेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष रोजगार सृजन दिवस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और श्रमिकों को योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। यहां पर एपीओ रुद्रप्रताप सिंह, सिसोलर प्रधान विजय शंकर प्रजापति, रोजगार सेवक और पंचायत सहायक मौजूद रहे। वहीं मुस्करा विकासखंड की ग्राम पंचायत उमरी में बीडीओ राजीव कुमार सिंह ने तीन सीसी रास्तों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।