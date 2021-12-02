Chitrakoot News: बांदा में मंडलीय पेंशन अदालत दो को

वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल अजीत कुमार की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11 बजे आयुक्त कार्यालय बांदा में अदालत आयोजित होगी। इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा के पेंशनरों के लंबित लाभों के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।उन्होंने बताया कि जनपद के सभी राजकीय कार्यालयों और बेसिक शिक्षा के सेवानिवृत्त कार्मिकों, शिक्षकों व आश्रितों के पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन पुनरीक्षण आदि से जुड़े प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में लिए जाएंगे। यह कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मंडल बांदा में 15 अक्तूबर शाम 4 बजे तक पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा किए जा सकते हैं।(संवाद)