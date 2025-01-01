Etah News: 18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं

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संगठन की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में वे लगातार काम करती हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और नियमित वेतन जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। विज्ञापन

सोमवार दोपहर एसीएमओ आरएम तिवारी, डीएमओ लोकमन सिंह और डॉ. सुधीर मोहन ने धरनास्थल पर पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगों पर निर्णय होने तक कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस मौके पर राजवती, गुड्डी देवी, प्रेमलता, सुनीता, राधा, विरमा देवी, सुमन, शिवानी, आशा देवी आदि रहीं। विज्ञापन विज्ञापन

संगठन की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में वे लगातार काम करती हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और नियमित वेतन जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।सोमवार दोपहर एसीएमओ आरएम तिवारी, डीएमओ लोकमन सिंह और डॉ. सुधीर मोहन ने धरनास्थल पर पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगों पर निर्णय होने तक कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस मौके पर राजवती, गुड्डी देवी, प्रेमलता, सुनीता, राधा, विरमा देवी, सुमन, शिवानी, आशा देवी आदि रहीं।

एटा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 18 हजार रुपये मासिक वेतन की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सातवें दिन भी सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपकी आवाज सामाजिक संगठन के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटने की बात कही।