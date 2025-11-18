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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 11 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 11 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

02:00 AM, 11-Oct-2026

Kushinagar News: दुबई से गुरवलिया लाया गया युवक का शव, मची चीख-पुकार

Body of youth brought to Gurvalia from Dubai; wailing and lamentation ensue. और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026

Bhadohi News: डीआरएम ने ज्ञानपुर रोड स्टेशन का किया विंडो निरीक्षण

DRM conducted a window inspection of Kyanpur Road station और पढ़ें
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01:59 AM, 11-Oct-2026

Kushinagar News: दो घरों में नकदी व गहने की चोरी, केले के खेत में मिले पांच बक्से

दो घरों में नकदी व गहने की चोरी, केले के खेत में मिले पांच बक्से और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026

Hathras News: ग्लोरी गार्डन के कॉलोनाइजर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मथुरा रोड स्थित ग्लोरी गार्डन के चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी कॉलोनाइजर खिलाफ दर्ज मुकदमे में चार्जशीट लगा दी है। कॉलोनाइजर पर सरकारी जमीन, पोखर और रास्ते पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसाने का आरोप है। और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026

Ballia News: नेताजी और रामगोविंद चौधरी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Heartfelt tributes paid to Netaji and Ramgovind Chaudhary. और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026

Jhansi News: अनधिकृत कॉलोनियों में अब शुल्क देकर मिलेगा बिजली कनेक्शन

झांसी। विद्युतीकरण से वंचित अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। इसके लिए भवन स्वामी को 71.30 रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा होने के बाद बिजली विभाग कनेक्शन देने की और पढ़ें
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01:58 AM, 11-Oct-2026

Kushinagar News: कप्तानगंज के युवक की इस्त्राइल में मौत, परिजन में मची चीख-पुकार

कप्तानगंज के युवक की इस्त्राइल में मौत, परिजन में मची चीख-पुकार और पढ़ें
01:58 AM, 11-Oct-2026

Rampur News: सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों का पता लगाएगी पुलिस

सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों का पता लगाएगी पुलिस और पढ़ें
01:58 AM, 11-Oct-2026

पितृ विसर्जन : पांच घाटों पर एक लाख से ज्यादा लोगों ने किया पूर्वजों का किया तर्पण

Pitra Visarjan: Over a lakh people performed rituals for their ancestors at five ghats और पढ़ें
01:58 AM, 11-Oct-2026

Kushinagar News: नगर में आज

नगर में आज और पढ़ें
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