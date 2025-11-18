Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
02:00 AM, 11-Oct-2026
Kushinagar News: दुबई से गुरवलिया लाया गया युवक का शव, मची चीख-पुकारBody of youth brought to Gurvalia from Dubai; wailing and lamentation ensue. और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026
Bhadohi News: डीआरएम ने ज्ञानपुर रोड स्टेशन का किया विंडो निरीक्षणDRM conducted a window inspection of Kyanpur Road station और पढ़ें
विज्ञापन
01:59 AM, 11-Oct-2026
Kushinagar News: दो घरों में नकदी व गहने की चोरी, केले के खेत में मिले पांच बक्सेदो घरों में नकदी व गहने की चोरी, केले के खेत में मिले पांच बक्से और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026
Hathras News: ग्लोरी गार्डन के कॉलोनाइजर के खिलाफ चार्जशीट दाखिलमथुरा रोड स्थित ग्लोरी गार्डन के चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी कॉलोनाइजर खिलाफ दर्ज मुकदमे में चार्जशीट लगा दी है। कॉलोनाइजर पर सरकारी जमीन, पोखर और रास्ते पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसाने का आरोप है। और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026
Ballia News: नेताजी और रामगोविंद चौधरी को दी भावभीनी श्रद्धांजलिHeartfelt tributes paid to Netaji and Ramgovind Chaudhary. और पढ़ें
01:59 AM, 11-Oct-2026
Jhansi News: अनधिकृत कॉलोनियों में अब शुल्क देकर मिलेगा बिजली कनेक्शनझांसी। विद्युतीकरण से वंचित अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। इसके लिए भवन स्वामी को 71.30 रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा होने के बाद बिजली विभाग कनेक्शन देने की और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:58 AM, 11-Oct-2026
Kushinagar News: कप्तानगंज के युवक की इस्त्राइल में मौत, परिजन में मची चीख-पुकारकप्तानगंज के युवक की इस्त्राइल में मौत, परिजन में मची चीख-पुकार और पढ़ें
01:58 AM, 11-Oct-2026
Rampur News: सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों का पता लगाएगी पुलिससीसीटीवी फुटेज से हत्यारों का पता लगाएगी पुलिस और पढ़ें
01:58 AM, 11-Oct-2026
पितृ विसर्जन : पांच घाटों पर एक लाख से ज्यादा लोगों ने किया पूर्वजों का किया तर्पणPitra Visarjan: Over a lakh people performed rituals for their ancestors at five ghats और पढ़ें
01:58 AM, 11-Oct-2026