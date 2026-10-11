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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Dharmendra Diwakar appointed District President of BJP Scheduled Caste Morcha.

Etah News: धर्मेंद्र दिवाकर बने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष

Sun, 11 Oct 2026 11:29 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:29 PM IST
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Dharmendra Diwakar appointed District President of BJP Scheduled Caste Morcha.
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दिवाकर। स्रोत स्वयं
एटा। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र दिवाकर को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से जारी सूची में उनके नाम की घोषणा की गई है। धर्मेंद्र वर्ष 2011 से भाजपा में सक्रिय हैं और पिछले आठ वर्षों से जिला महामंत्री का दायित्व संभाल रहे थे।
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जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बताया कि पार्टी के प्रति समर्पण और सक्रियता को देखते हुए धर्मेंद्र दिवाकर को यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में अनुसूचित जाति मोर्चा संगठन को और मजबूती मिलेगी। वहीं, धर्मेंद्र दिवाकर ने फोन पर बातचीत में कहा कि वह पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। संगठन की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए आगे भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। संवाद
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