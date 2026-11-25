फतेहपुर सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, मां-बेटी समेत तीन की मौत, चालक की तलाश में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 25 Nov 2026 03:06 PM IST
सार
Fatehpur News: हुसैनगंज थाना क्षेत्र में चंदीपुर चौराहे के पास ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर गिरे बाइक सवार तीन की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। वहीं, पुलिस ट्रक व चालक का पता लगाने में जुटी है।
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विस्तार
फतेहपुर जिले में रायबरेली हाईवे पर हुसैनगंज थानांतर्गत के चंदीपुर चौराहा के पास बुधवार दोपहर करीब एक बजे बाइक सवारों को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हाईवे पर गिरे बाइक सवार मां-बेटी व कोटेदार के पुत्र की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई।
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हुसैनगंज थाने के असनी निवासी सौरभ (22) बाइक से अपने गांव के मोहम्मद की पत्नी शबनम (35), पुत्री इल्मा (16) को बाइक से बहुआ छोड़ने जा रहे थे। हाईवे पर चंदीपुर गांव के पास ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। बाइक से छिटककर तीनों सड़क पर गिरे।
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जांच में जुटी पुलिस
ट्रक से बाइक सवार मां-बेटी व सौरभ की कुचलने से मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक व चालक का पता लगाने में जुटी है। सौरभ गांव के कोटेदार चंद्रगुप्त मौर्या का पुत्र था। ट्रक रायबरेली की ओर जा रहा था। सीओ सिटी गौरव शर्मा ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।