Balrampur News: एसएसबी ने पकड़ा 23.20 क्विंटल चीनी कद्दू के बीज

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एसएसबी की 50वीं वाहिनी की ई-समवाय कंचनपुर के जवानों ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। उप निरीक्षक (सामान्य) जगदीश नारायण ने बताया कि जवानों ने सीमा चौकी क्षेत्र में एक संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर तलाशी ली। इस दौरान उसमें लदी 58 बोरियों में चाइनीज कद्दू बीज मिला। तौल करने पर बीज की कुल मात्रा 2320 किलोग्राम निकली। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली, बीज और दोनों भारतीय नागरिकों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क विभाग, बढ़नी को सौंप दिया गया।नौ लाख रुपये से अधिक कीमत का अनुमानबरामद बीज की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। इस हिसाब से 2320 किलोग्राम बीज की कीमत करीब 9.28 लाख रुपये आंकी गई है। हालांकि, बरामद बीज का आधिकारिक मूल्यांकन होने के बाद ही इसकी वास्तविक कीमत स्पष्ट होगी। कद्दू के बीज का इस्तेमाल खेती के साथ-साथ खाद्य पदार्थ तैयार करने में भी किया जाता है।