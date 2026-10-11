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शारदीय नवरात्र: पांडालों में विराजी मातारानी, शैलपुत्री की हुई पूजा, मंदिरों में उमड़ी व्रती महिलाएं

Sun, 11 Oct 2026 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:30 PM IST
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Sharadiya Navratri: Goddess Durga enshrined in pandals; Goddess Shailaputri worshipped; fasting women thronged the temples.
बाह: नवरात्र के पहले दिन पांडाल में स्थापित हुई देवी प्रतिमाएं, हुए हवन यज्ञ एवं पूजन
बाह। नवरात्र के पहले दिन भदरौली के भगवती देवी मंदिर, जरार के केला देवी मंदिर, बाह के पथवारी माता मंदिर, सिद्धेश्वरी माता मंदिर, नहटोली के मंशा देवी मंदिर, बिजौली के दुर्गे माता मंदिर, बड़ागांव के अन्नपूर्णा देवी मंदिर, जैतपुर के नेमा देवी मंदिर में महिलाएं दर्शन पूजन के लिए पहुंची। व्रती महिलाओं ने घर पर पूजन, हवन के बाद मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया। व्रती महिलाओं साधना, सुमन, संगीता, रमा, रेखा, शिल्पी, प्रीती, मधुरिमा, जावित्री आदि ने बताया कि मातारानी का नवरात्र व्रत रखा है। मातारानी के दर्शन पूजन से शांति और सुकून मिलता है।
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