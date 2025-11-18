फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 8 September 2026

Live

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 08 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

विज्ञापन
UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 8 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:30 AM, 08-Sep-2026

अंतिम पायदान तक न्याय पहुंचाना अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी : अमरनाथ

Delivering justice to the last person in the line is the responsibility of advocates: Amarnath और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026

Bahraich News: गोकुलपुर में सात साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद

गोकुलपुर में सात साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद और पढ़ें
विज्ञापन
12:29 AM, 08-Sep-2026

Jhansi News: सरकारी शिक्षक ने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी को किया अगवा

झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में सट्टे के लेनदेन को लेकर विवाद की आशंका में एक सरकारी शिक्षक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी विकास कुमार गुप्ता का अपहरण कर लिया। और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026

Bulandshahar News: पारिवारिक विवाद में भाई-भाभी ने फंदा लगाकर कर दी थी हेमंत सिंह की हत्या

पारिवारिक विवाद में भाई-भाभी ने फंदा लगाकर कर दी थी हेमंत सिंह की हत्या और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026

Jaunpur News: स्वाइन फ्लू, डेंगू के दो-दो मरीज मिले

Two patients of swine flu and dengue were found और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026

Ballia News: 7333 करोड़ की 487 परियोजनाओं में 167 अधूरी, ग्रामीण अभियंत्रण की 78 अटकीं

Out of 487 projects worth 7,333 crore, 167 remain incomplete; 78 projects under the Rural Engineering Department are stalled. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:28 AM, 08-Sep-2026

Siddharthnagar News: विश्वविद्यालय परिसर में अब मिलेगा मदर डेयरी का दूध और खाद्य उत्पाद

कपिलवस्तु। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले करीब 300 परिवारों और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब दूध, दही, पनीर समेत मदर डेयरी के अन्य खाद्य उत्पादों के लिए परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026

Bulandshahar News: मुठभेड़ में वांछित गोतस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

मुठभेड़ में वांछित गोतस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026

Auraiya News: पवन की मौत से घर में मातम, बीमार मां को रात में पता चला बेटे के जाने का सच

पवन की मौत से घर में मातम, बीमार मां को रात में पता चला बेटे के जाने का सच और पढ़ें
12:27 AM, 08-Sep-2026

Bahraich News: नल पर पानी पीने गए बालक पर तेंदुए का हमला, मौत

नल पर पानी पीने गए बालक पर तेंदुए का हमला, मौत और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed