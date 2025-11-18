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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 08-Sep-2026
अंतिम पायदान तक न्याय पहुंचाना अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी : अमरनाथDelivering justice to the last person in the line is the responsibility of advocates: Amarnath और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026
Bahraich News: गोकुलपुर में सात साल का तेंदुआ पिंजरे में कैदगोकुलपुर में सात साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद और पढ़ें
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12:29 AM, 08-Sep-2026
Jhansi News: सरकारी शिक्षक ने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी को किया अगवाझांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में सट्टे के लेनदेन को लेकर विवाद की आशंका में एक सरकारी शिक्षक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी विकास कुमार गुप्ता का अपहरण कर लिया। और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026
Bulandshahar News: पारिवारिक विवाद में भाई-भाभी ने फंदा लगाकर कर दी थी हेमंत सिंह की हत्यापारिवारिक विवाद में भाई-भाभी ने फंदा लगाकर कर दी थी हेमंत सिंह की हत्या और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026
Jaunpur News: स्वाइन फ्लू, डेंगू के दो-दो मरीज मिलेTwo patients of swine flu and dengue were found और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026
Ballia News: 7333 करोड़ की 487 परियोजनाओं में 167 अधूरी, ग्रामीण अभियंत्रण की 78 अटकींOut of 487 projects worth 7,333 crore, 167 remain incomplete; 78 projects under the Rural Engineering Department are stalled. और पढ़ें
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12:28 AM, 08-Sep-2026
Siddharthnagar News: विश्वविद्यालय परिसर में अब मिलेगा मदर डेयरी का दूध और खाद्य उत्पादकपिलवस्तु। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले करीब 300 परिवारों और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब दूध, दही, पनीर समेत मदर डेयरी के अन्य खाद्य उत्पादों के लिए परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026
Bulandshahar News: मुठभेड़ में वांछित गोतस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तारमुठभेड़ में वांछित गोतस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार और पढ़ें
12:28 AM, 08-Sep-2026
Auraiya News: पवन की मौत से घर में मातम, बीमार मां को रात में पता चला बेटे के जाने का सचपवन की मौत से घर में मातम, बीमार मां को रात में पता चला बेटे के जाने का सच और पढ़ें
12:27 AM, 08-Sep-2026