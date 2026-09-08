Unnao News: पत्नी से विवाद से आहत युवक ने जहर खाकर दी जान

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प्रयागराज जिले के सोरांव थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव निवासी गगन (28) बड़े भाई पवन, मां चंपा देवी, बहन निधि और छोटे भाई अभिनव के साथ हसनगंज स्थित सीओ कॉलोनी में रहता था। पिता केशव प्रसाद मिश्र हसनगंज तहसील में चतुर्थ श्रेणी राजस्व कर्मचारी के पद पर तैनात थे। कई वर्ष पूर्व पिता की मौत के बाद बड़े भाई पवन को मृतक आश्रित में नौकरी मिल गई थी। वह सफीपुर तहसील में तैनात है। भाई पवन ने बताया कि वर्ष 2019 में गगन ने सेमरा गांव निवासी संगीता से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद पति-पत्नी दोनों कस्बे में अलग किराये का कमरा लेकर रहते थे। मां-बहन उसी कॉलोनी में रह रही थीं। एक सप्ताह पहले मां और बहन प्रयागराज गांव में चली गई थीं। रविवार की रात पति-पत्नी में आपसी विवाद हुआ। इससे आहत गगन ने जहर खा लिया।कोतवाली प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है।